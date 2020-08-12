شكرا لقرائتكم خبر عن صورة من 27 سنة.. كاملة أبو ذكرى فى ذكرى رحيل نور الشريف: وحشتنا أوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت المخرجة كاملة وجيه أبو ذكرى الذكرى الخامسة لرحيل الفنان نور الشريف، التى تحل اليوم الثلاثاء، حيث رحل عن عالمنا يوم 11 أغسطس عام 2015، عن عمر ناهز 69 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وتم تشييع جثمانه فى اليوم التالى من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر، ونشرت المخرجة كاملة، عبر حسابها على فيس بوك، صورة جمعتها بالفنان الراحل، خلال تصوير أحد الأعمال التى جمعتهما عام 1993، صحبتها بتعليق: "وحشتنا أوى - أول واحد خلانى أحط عينى فى الكاميرا".





وكان تليفزيون الخليج 365 انفرد بلقاء حصرى مع ابنته الفنانة مى نور الشريف أجراه الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر والمذيعة حور محمد، وخلال اللقاء كشفت مى عن الكثير من الأسرار ونفت نية الأسرة فى نشر أى مذكرات شخصية كتبها الراحل بنفسه وقالت مى: المذكرات شخصية جدًا وليست عن أعماله ولذلك لن يتم نشرها ولا نية لخروجها للناس، وبالمناسبة كنا نغضب جدًا كأسرة من خروج كتب كل فترة يقال إنها مذكرات الفنان نور الشريف وكل هذه المذكرات غلط فى غلط وليس لها أى أساس من الصحة.

وأضافت مى: "حلم والدى أو ما كان يتمناه هو أن يسجل مذكراته بالفيديو وتعرض فيما بعد وكنا نجهز لذلك لكننا لم نلحق بسبب مرضه ثم وفاته ولذلك كل ما ينشر عن مذكرات للفنان نور الشريف ليس لها أى أساس من الصحة ولم يراجعنا فيها أحد ونحن لا نعلم عنها شيء"

يذكر أن الفنان نور الشريف ولِد فى حى الخليفة فى حى السيدة زينب فى القاهرة، واسمه الحقيقى محمد جابر محمد عبد الله، ولكن قام فيما بعد بتغييره إلى نور الشريف جابر محمد وقد توفى والده وكان عمره وقتها سنة واحدة فأشرف على تربيته عمه إسماعيل واهتم به عمه الآخر أمين وحصل على دبلوم المعهد العالى للفنون المسرحية بتقدير "امتياز" وكان الأول على دفعته عام 1967 ثم بدأ التمثيل فى المدرسة حيث انضم إلى فريق التمثيل بها كما كان لاعبا فى أشبال كرة القدم بنادى الزمالك ولكنه لم يكمل مشواره مع كرة القدم، واتجه بعدها إلى مجال التمثيل.