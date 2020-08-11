"تاجر البندقية" عرض مسرحي جديد للفنان أحمد محمد قريبًا

يجري الممثل الشاب أحمد محمد ، حاليًا عدد من البروفات المسرحية لعرضه الجديد "تاجر البندقية"، والمقرر عرضها منتصف شهر أغسطس المقبل ، على مسرح الهوسابير بوسط البلد.
يقوم ببطولة المسرحية عدد من النجوم الكبيرة فى الوطن العربى وجاري الاتفاق معالنجمة إنتصار وعلاء مرسي على أدوار البطولة.
وأوضح "محمد" أن فكرة مسرحية "تاجر البندقية " للكاتب الكبير وليم شكسبير عن تاجر شاب من إيطاليا يدعى أنطونيو ، ينتظر مراكبه لتأتي إليهبمال ، لكنه يحتاج للمال من أجل صديقه بسانيو الذي يحبه كثيراً لأن بسانيو أراد التزوج من امرأة.
وقال أيضا الممثل أحمد محمد حاليًا أنه يستعد لتجربة درامية مع النجوم سعد الصغير، بيومي فؤاد، ومن المقرر عرضها قريبًا عبر إحدى المنصات الالكترونية قبل عرضه في رأس السنة داخل صالات السينما المصرية .
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