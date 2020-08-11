بصورة من صلاة الجنازة.. كريم الحسيني يحيي ذكرى وفاة نور الشريف

أحيا الفنان كريم الحسيني ذكرى وفاة الفنان القدير نور الشريف بصورة من جنازة الراحل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتب "الحسيني" عبر حسابه قائلًا : " المشهد ده كأنه إمبارح فى صلاة الجنازه بالمرحوم نور الشريف.. دايمًا سيرتك الطيبه واسمك اللى له نصيب كبييير منك.. سواء فى حياتك أو مماتك أو شغلك وفنك". نور الشريف.. دايمًا سيرتك الطيبه واسمك اللى له نصيب كبييير منك.. سواء فى حياتك أو مماتك أو شغلك وفنك". Advertisements وأضاف : "اتعلمت منك كتييير وانت عايش حتى من قبل ما اشتغل معاك كنت بتعلم منك ولما اشتغلت معاك ونلت شرف الصداقه شوفت قد إيه كنت انسان متواضع بيحب الخير والنجاح لكل الزملاء وخاصة الوجوه الشابه". معاك كنت بتعلم منك ولما اشتغلت معاك ونلت شرف الصداقه شوفت قد إيه كنت انسان متواضع بيحب الخير والنجاح لكل الزملاء وخاصة الوجوه الشابه". وأختتم حديثه قائلًا : "وانت اللى فتحت نفسي على المغامرة والمثابرة والكتابه طبعًا.. عرفتك منك ازاى تبقي طاقة نور لكل اللى حواليك.. ربنا يرحمك ويغفر لك يارب".

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