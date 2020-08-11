Aug 11, 2020
تخطى فيديوكليب “خليها على الله” للنجم محمد سرور، حاجز المليون مشاهدة بعد وقت قصير على اطلاقه على قناة شركة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية عبر موقع يوتيوب وهو من توقيع المخرجة بتول عرفة.
عن نجاح الأغنية قال محمد سرور في مقابلة إذاعية مع راديو 9090 “الحمدالله الاصداء ايجابية والجمهور سعيد بالعمل وطرحه في هذا التوقيت ولأن الأغنية تتضمن أملاً بغد افضل بعد ظروف صعبة”.
عن الكليب، أكد محمد سرور ان المخرجة بتول عرفة قامت بعمل مميز جداً وقدمت صورة مبهجة تضمنت ألواناً عكست فرحاً تتناسب مع أجواء الصيف.
محمد شكر المخرجة على الصورة الرائعة التي قدمتها في الكليب. وعبّر عن سعادته بالفكرة المميزة. كما شكر كل فريق العمل من المؤلف مؤمن راجح، الى الملحن د مصطفى العسال والموزعين إلهامى دهيمه وأحمد حسام.
كما شكر شركة الانتاج الغالية على قلبه لايف ستايلز ستوديوز، وعبّر عن فخره بكل فريق العمل الذي نفذ الأغنية والكليب.
كليب “خليها على الله” هو التعاون ثالث بين محمد سرور ولايف ستايلز ستوديوز بعد “كل شيء مسموح” (اكتوبر 2019) و“اضحك الدنيا حلوة” (ابريل 2020).
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- محمد سرور وتعاونه مع لايف ستايلز ستوديوز: الشركة غالية على قلبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.