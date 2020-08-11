خاص- محمد سرور وتعاونه مع لايف ستايلز ستوديوز: الشركة غالية على قلبي

تخطى فيديوكليب “خليها على الله” للنجم محمد سرور، حاجز المليون مشاهدة بعد وقت قصير على اطلاقه على قناة شركة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية عبر موقع يوتيوب وهو من توقيع المخرجة بتول عرفة.

عن نجاح الأغنية قال محمد سرور في مقابلة إذاعية مع راديو 9090 “الحمدالله الاصداء ايجابية والجمهور سعيد بالعمل وطرحه في هذا التوقيت ولأن الأغنية تتضمن أملاً بغد افضل بعد ظروف صعبة”.

عن الكليب، أكد محمد سرور ان المخرجة بتول عرفة قامت بعمل مميز جداً وقدمت صورة مبهجة تضمنت ألواناً عكست فرحاً تتناسب مع أجواء الصيف.

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محمد شكر المخرجة على الصورة الرائعة التي قدمتها في الكليب. وعبّر عن سعادته بالفكرة المميزة. كما شكر كل فريق العمل من المؤلف مؤمن راجح، الى الملحن د مصطفى العسال والموزعين إلهامى دهيمه وأحمد حسام.

كما شكر شركة الانتاج الغالية على قلبه لايف ستايلز ستوديوز، وعبّر عن فخره بكل فريق العمل الذي نفذ الأغنية والكليب.

كليب “خليها على الله” هو التعاون ثالث بين محمد سرور ولايف ستايلز ستوديوز بعد “كل شيء مسموح” (اكتوبر 2019) و“اضحك الدنيا حلوة” (ابريل 2020).