رانيا يوسف تنشر صورة معلمتها بالمدرسة: "أعظم ست شفتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لمعلمتها بمدرسة الراهبات.

وعلقت: "دي مديرة مدرستي الإنجليزية راهبات سانت كلير في مصر الجديدة سيستر مارجريت، الست دي أعظم ست شفتها واتعلمت منها كتير في الحياة، وعلى قد ما كنت بخاف منها جدا، كنت وما زلت بحبها جدا، وبحترمها جدا".

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وتابعت: "عمري ما شفت ست بالأخلاق والتربية والإنسانية والرحمة، الملاك دي أفنت عمرها كله في تربية بني آدمين وأجيال على مر الانسانية والأخلاق والرحمة، مهما قلت مش ممكن أوفيكي حقك، ربنا يحفظك ويكرمك ويديم الصحة ويجازيكي خير على كل حاجة عملتيها".

من ناحية أخرى، شاركت رانيا يوسف، في بطولة مسلسل "الحرامي" وهو مكون من 10 حلقات، وعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، وشاركها البطولة بيومي فؤاد، أحمد داش، ومن إخراج محمد سلامة.