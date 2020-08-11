نقيب الممثلين يتدخل بعد تطاول أحمد فلوكس على هاني شاكر

رنا صلاح الدين - تدخل الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لحل أزمة الفنان أحمد فلوكس، بعد تطاوله على الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية.

أشرف زكي، تقدم بإعتذار رسمي لهاني شاكر، وذلك بعد التطاول والانتقاد الحاد الذي وجهه أحمد فلوكس لهاني شاكر بعد وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي.

وخاطب أشرف زكي، هاني شاكر بأن يقبل اعتذار أحمد فلوكس؛ بعد رفضه اعتذار «فلوكس» الذي بث فيديو مباشر على صفحته على موقع «فيسبوك» بعد انتقاد الجمهور الحاد له.

وتعرض أحمد فلوكس إلى انتقادات وهجوم حاد على موقع «فيسبوك»، واتهمه البعض بأنه يتاجر في وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وذلك بعدما بث مقطع فيديو يهاجم فيه المطرب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، لعدم اهتمامه باليوتيوبر مصطفى حفناوي الذي وافته المنية أمس بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، وقال «فلوكس» في الفيديو: «أبويا علمني إني مغلطش في حد كبير، لكن أنا معرفش مصطفى حفناوي وأنا في بلد تانية ومتابعه من 8 أيام ومحدش زاره غير تامر حسني لأن تامر راجل وبقاله 7 أيام بيناشد حد إنه يتعالج».

وأضاف: «دلوقتي كله بيقول الله يرحمه، كله بمن فيهم الأستاذ الفاضل الكبير هاني شاكر اللي قال أنا معرفوش بس قلبي وجعني، طب قلبك موجعكش وهو مش لاقي مستشفى تستقبله وهو عنده جلطة في المخ" ، واتهمه بالمتاجرة بوفاة حفناوي.