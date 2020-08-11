سيلين ديون تطلّ بفيديو من كواليس جلستها التصويرية

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت النجمة العالمية ​سيلين ديون​ مقطع فيديو يظهر كواليس جلسة التصوير التي خضعت لها مؤخرا، وذلك على صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”.

وظهرت ديون في الفيديو وهي تتحضّر لجلسة التصوير التي نالت اعجاب عدد كبير من المتابعين على صفحتها الخاصة، اذ بدت فيها مختلفة ومميزة، وارتدت زيا باللون الذهبي.

الجدير ذكره ان سيلين ديون كانت قد عبّرت مؤخرا عن حزنها وألمها العميقين إثر الحادث الأليم الذي أصاب العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء الماضي، والذي طالت آثاره الكارثية لبنان كله.