محمد عبده بـ”يا أمنيات” يحقق الملايين على يوتيوب

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد أقل من أسبوع على طرحها، حققت أغنية “يا أمنيات” للفنان السعودي محمد عبده أكثر من مليوني مشاهدة عبر قناة شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات في موقع “يوتيوب”.

أغنية “يا أمنيات”، من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان الفنان الدكتور عبد الرب إدريس.

وأتى هذا العمل الغنائي الجديد بعد تعاونات غنائية عدّة، جمعت تركي آل الشيخ ومحمد عبده، آخرها أغنيةٌ بعنوان “يا جرحها”، جاءت ضمن إصدارات عيد الفطر الماضي، ولحَّنها أيضًا عبد الرب إدريس.

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ويتعاون فنان العرب مع عبد الرب إدريس مجددًا استمرارًا للإثراء الفني فيما يقدمه من أعمالٍ، وبعد إمتاعه جماهيره بأغنية من ألحانه في مايو الماضي، مكرِّرًا التجربة مرة أخرى بعملٍ غنائي موسيقي ممنهج.