انفجار عبوة ناسفة قرب دورية لقوات التحالف الدولي شمالي بغداد المزيد

انفجرت عبوة ناسفة، الثلاثاء، قرب دورية لقوات التحالف الدولي في منطقة التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب بيان لخلية الإعلام الأمني بالعراق فإن التفجير أدى إلى "حرق حاوية كانت محمولة على إحدى عجلات الرتل".

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق انسحاب القوات الفرنسية التي تعمل في إطار قوات التحالف الدولي من أحد القواعد العسكرية ببغداد.

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وشرعت القوات الأمريكية والتحالف الدولي منذ مارس/أذار في تسليم قواعد عسكرية في عدد من المدن العراقية.

وكان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قد أعلن، سحب جنوده من قاعدة الحبانية الجوية غرب الأنبار وتسليمها للقوات العراقية.

كما تسلمت القوات العراقية، مارس/أذار الماضي، بشكل رسمي "قاعدة القائم" العسكرية على الحدود مع سوريا، "قاعدة القيارة" الجوية جنوبي الموصل والمواقع العسكرية داخل القصور الرئاسية الواقعة شمالي هذه المدينة.