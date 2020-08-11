تفاصيل "أزمة فلوكس" بعد وفاة مصطفى حفناوي

أحدثت وفاة اليوتيوبر المصري الشاب مصطفى حفناوي، صدمة بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، وانهالت التعازي خاصة من نجوم الفن، لكنها لم تمر مرور الكرام، مخلفة أزمة تصاعدت بين هاني شاكر نقيب الموسيقيين المصريين، والفنان أحمد فلوكس.

اتهام بـ"النفاق" وجهه أحمد فلوكس في تعليقه علي نعي هاني شاكر، وفاة مصطفى حفناوي، حيث قال نقيب الموسيقيين المصريين عبر حسابه الرسمي بتطبيق "أنستقرام": "بقلب حزين أقدم خالص العزاء لأسرة هذا الشاب الجميل، لم تسبقني به أي معرفة ولكن موته المفاجئ أوجع قلوب الجميع، ادعوا له بالرحمة والمغفرة".





لينضم هاني شاكر لقائمة طويلة من الفنانيين الذين عبروا عن حزنهم لوفاة مصطفى حفناوي، منهم: "آمال ماهر، وتامر حسني، وبهاء سلطان، وأحمد جمال، ومصطفى حجاج، وأحمد زاهر، وأحمد فهمي، وهنا الزاهد،. ورانيا يوسف".

اليوتيوبر المصري مصطفى حفناوي توفي، مساء الاثنين، عن ٢٥ عامًا، متأثرا بمضاعفات إصابته بجلطة في المخ، وتحظى قناته على يوتيوب بشهرة كبيرة، حيث يتابعها حوالي ١٦٨ ألف، واشتهر بتقديم فيديوهات كوميدية ودعائية.





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"لا تعليق، أقسم بالله كمية منافقة فى الزمن ده غير طبيعي... إذا كان أنا معرفوش انت هاتعرفه، كفاية بقى، انت إيه؟ كورونا معلمتكمش حاجة، مكانش عارف يخش مستشفى، معملتش حاجة، وأنت نقيب ليه، كفاية انتوا إيه، لا حول ولا قوة إلا بالله زمن نهاية الزمن"، تعليق صادم نشره أحمد فلوكس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مهاجما هاني شاكر، ما أحدث أزمة كبيرة بينهما.

وأمام موجة الهجوم التي تعرض لها أحمد فلوكس، دفاعا عن هاني شاكر، تراجع وحذف ما نشره، لكنه عاود الهجوم عبر فيديو بثه عبر حسابه الرسمي، قبل أن يتراجع مجددا ويحذفه، قال فيه إن هاني شاكر أحب أن يخطف الأضواء، وأن نقيب الموسيقين المصريين لم يساعد حفناوي أثناء مرضه، ولم يزره مثلما فعل الفنان تامر حسني، الذى ذهب إليه فى المستشفى للاطمئنان عليه.

وعقب "فلوكس" على منشور هاني شاكر: " قلبك موجعكش وهو مش لاقي مستشفي تستقبله وهو عنده جلطة في مخه، كفاية متاجرة".





وصعّد أحمد فلوكس من نبرته الهجومية لتطال الفنانين الذين شاركوا في نعي مصطفى حفناوي، قائلا: "كنتوا فين وهو يوتيوبر عايز يمثل وبيروح من الكارافان ده للكارافان ده مخلتهوش يمثل ليه، ولا لما مات افتكرتوه".

أزمة صنعها أحمد فلوكس مع جموع الفنانين، حاول أن يخفف وطأتها باعتذار عبث بث مباشر بـ"فيسبوك"، لكنها لم تنجح على ما يبدو حيث رفض الفنان هاني شاكر اعتذار أحمد فلوكس، ووساطة الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين، بحسب ما نقلته صحف مصرية عن مصدر مقرب من نقيب الموسيقيين.



