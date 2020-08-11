سانجاي دوت يغادر المستشفى

رنا صلاح الدين - خرج الممثل سانجاي دوت من مستشفى نانافاتي بعد أن أمضى يومين ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء ANI. وكان دوت قد نُقل إلى المستشفى في 8 أغسطس بعد أن اشتكى من ضيق في التنفس.

أعلن الفنان الهندي القدير في تغريدة على موقه التدوينات القصيرة تويتر، أن اختباره لـفيروس كورونا كان سلبيًا، وأكد مصدر بالمستشفى لوكالة أنباء PTI ، أن الممثل البالغ من العمر 66 عامًا لم يُصاب بالفيروس.

وقال مسؤول بالمستشفى للوكالة خلال عطلة نهاية الأسبوع: "اختبار كورونا لسانجاي دوت جاء سلبي، إنه بخير تمامًا ويعالج من ضيق التنفس الخفيف ". سنرى قريبًا سانجاي دوت في تكملة فيلمه الصادق عام 1991 .

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في تغريدة بتاريخ 8 أغسطس ، كتب سانجاي دوت ، "أردت فقط أن أؤكد للجميع أنني على ما يرام، أنا حاليًا تحت المراقبة الطبية وحالتي سلبية، بمساعدة الأطباء والممرضات والعاملين في مستشفى ليلافاتي ، يجب أن أعود إلى المنزل في غضون يوم أو يومين. شكرًا لكم على تمنياتك الطيبة وبركاتك".

آخر مرة شوهد فيها دون بفيلم Panipat ، وفيلمه التالي هو Sadak 2 ، الذي يجمعه مع النجمة بوجا بهات والنجوم علياء بهات وأديتيا روي كابور.