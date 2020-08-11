هذه تمارين بريانكا شوبرا المفضلة

رنا صلاح الدين - دائما ما يمكن تمثل أخبار النجمة الهندية بريانكا شوبرا وزوجها المغني الأمريكي نيك جوناس، مسار بحث لدى متابعيها، يبدو ذلك بشكل جليّ خلال أحدث منشور للممثلة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

يوم الإثنين ، نشرت بريانكا شوبرا صورة على حسابها الشخصي بانستجرام، شوهدت فيه وهي تمارس رياضة اليوغا المفضلة لديها، حيث كانت تجلس على جسد زوجها نيك جوناس وهو يمارس بعض عدات الضغط.

بينما يمكن رؤية بريانكا جالسة على ظهر نيك، نستطيع أن نشاهد مطابقة كاملة في ملابس الثنائي الشهير في ملابس رياضية سوداء، وعلقت بريانكا شوبرا على المنشور: "تمارين الضغط هي تمريناتي المفضلة".

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بريانكا شوبرا ونيك جوناس يقيمان حاليًا في لوس أنجلوس. بالعودة إلى منشور بريانكا شوبرا ، نود أن نرى رد فعل نيك جوناس على الصورة التي شاركتها زوجته.

خلال عطلة نهاية الأسبوع ، عرّفتنا بريانكا على كلب نيك الجديد ، الذي تبناه مؤخرًا. شاركك بريانكا صورة مع زوجها نيك جوناس وحيواناتهم الأليفة جينو وديانا وباندا، وعلقت قائلة: "صورة عائلتنا الجديدة! مرحبًا بك في العائلة.