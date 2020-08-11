تكسير أسنان ويل سميث

رنا صلاح الدين - يبدو أن النجم والممثل جيسون ديرولو، قد وضع واحدا من أهم وأشهر نجوم هوليوود وهو ويل سميث في ورطة كبيرة، حيث تجمع الثنائى صداقه قوية منذ عدة سنوات، فقد فاجأ ديرولو البالغ من العمر 30 عاما محبيه و معجبيه بنشر مقطع فيديو قصير علي حسابة الخاص في تطبيق " تيك توك " وصفحته على "إنستجرام" يوم الأحد 9 أغسطس.

ويل سميث

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النجم العالمي ويل سميث، قد ظهر بمقطع الفيديو وهو يمسك مضرب الجولف و بدأ في تحريكه بسرعة كبيرة بينما كان يستعد ويل لمساعدته إلا أن ديرولو تحرك مبكرا ليصطدم مضرب الجولف بفم ويل سميث مما أدى إلى كسر بعض أسنان ويل الامامية على الفور ، و ظهر وهو يقف خلف سميث و يشعر بحالة من الصدمة .

ويل سميث

وعلى جانب أخر، تصدر مؤخرا، ويل سميث عدد كبير من المواقع الفني الشهيرة الفترة الماضية و ذلك بعد اعتراف زوجته جادا بينكت سميث بخيانتها له، وهو ما جعل الزوجين اللذان مازالا يحتفظا باستقرارهما حتي الآن موضع لتركيز وسائل الاعلام الفنية ، كذلك وقع الثنائي ضحية عدد من الشائعات بسبب اعترافها بخيانة سميث .