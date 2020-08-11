تراند اليوم : بالفيديو.. سعد لمجرد يدعم الشعب اللبناني

أعرب الفنان المغربي ​سعد لمجرد مجدداً عن دعمه للشعب اللبناني في المحنة التي يمرّ بها حالياً، وخاصةً بعد إنفجار ​مرفأ بيروت الذي أحدث دماراً هائلاً، وخسائر بشرية كبيرة.

ونشر لمجرد عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، تضمن صورة خلفية له كُتب عليها:”الشعب اللبناني أقوى من أن يسقط أو يغرق ، ولهذا السبب أحترمهم كثيرًا ، أيها الإخوة والأخوات اللبنانيون ، أرسل لكم صلوات الشفاء وأنا آسف بشدة لخسارتكم، بارك الله فيكم وأعطكم كل القوة التي تحتاجونها للتغلب على هذا الوضع. أنا أعلم أنكم أقوياء، مستقبل أفضل آت إنشاءالله”.