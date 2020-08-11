تراند اليوم : بالفيديو.. سعد لمجرد يدعم الشعب اللبناني

أعرب الفنان المغربي سعد لمجرد مجدداً عن دعمه للشعب اللبناني في المحنة التي يمرّ بها حالياً، وخاصةً بعد إنفجار مرفأ بيروت الذي أحدث دماراً هائلاً، وخسائر بشرية كبيرة.
ونشر لمجرد عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، تضمن صورة خلفية له كُتب عليها:”الشعب اللبناني أقوى من أن يسقط أو يغرق ، ولهذا السبب أحترمهم كثيرًا ، أيها الإخوة والأخوات اللبنانيون ، أرسل لكم صلوات الشفاء وأنا آسف بشدة لخسارتكم، بارك الله فيكم وأعطكم كل القوة التي تحتاجونها للتغلب على هذا الوضع. أنا أعلم أنكم أقوياء، مستقبل أفضل آت إنشاءالله”.