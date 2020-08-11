تراند اليوم : صورة جديدة تجمع العسيلي بنجله في الأجازة – شاهد

نشر الفنان محمود العسيلي، مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهر محمود العسيلي ، برفقة ابنه علي العيسلي خلال قضائه العطلة الصيفية .

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كان النجم محمود العسيلي أحيا أولي حفلاته الأونلاين على جميع منصات التواصل الاجتماعي والذي يعد الحفل الأول ضمن مجموعة حفلات “من البلكونة” الذي يتم بثها أونلاين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الحفل في شكل مبهر من ناحية الديكورات والإضاءة التي تم تصميمها على شكل البلكونة الذي من المقرر أن يقف عليها العديد من نجوم الغناء خلال الفترة القادمة.

وقام بتنظيم الحفل احمد غانم هاي ويف وقدم العسيلي العديد من أشهر أغانيه الذي تفاعل معها العديد من محبيه علي مواقع التواصل الاجتماعي والذي شهدت نسب مشاهدة عالية من ناحية التعليقات والمشاركات من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومجموعة حفلات “في البلكونة” عبارة عن 8 حفلات تقدم للجمهور أونلاين يشارك فيها عدد كبير من نجوم الغناء.