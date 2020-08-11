كورونا يصيب أنتونيو بانديراس في عيد ميلاده

الخليج 365 - حليمة الشرباصيالثلاثاء 2020/8/11 02:03 ص بتوقيت أبوظبي
أعلن الممثل الإسباني أنتونيو بانديراس إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والتزامه بتعليمات الحجر المنزلي في هذه الفترة.
ووفقًا لموقع "بريكينج نيوز" الأمريكي أكد الممثل الإسباني إصابته بالعدوى في عيد ميلاده الـ60، من خلال تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستقرام".
وكتب "بانديراس" باللغة الإسبانية معلقًا على صورة له في طفولته: "أريد أن أعلنها للعامة، اليوم أحتفل بعيد ميلادي الـ60 في الحجر المنزلي بعد إصابتي بعدوى فيروس كورونا".
وتابع: "أود أن أشير إلى اعتدال حالتي لكنني أشعر بقليل من التعب وكلي ثقة في أنني قريب من التعافي من المرض، وفي الوقت ذاته أحاول استغلال هذه الوقت في القراءة والاسترخاء ووضع خطط لإضفاء معنى لعامي الجديد".
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