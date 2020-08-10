أمل حجازي: “بدي رؤوس الافاعي”

متابعة بتجـــــــــــرد: علّقت الفنانة المعتزلة أمل حجازي على سبحة الإستقالات التي كرّت في اليومين الأخيرين منذ إعلان النائب مروان حمادة استقالته من مجلس النواب بعد وقوع انفجار مرفأ بيروت مساء الثلاثاء الماضي في 4 آب.

وغرّدت مبدية رأيها بالاستقالات المتتالية لنواب ووزراء، فكتبت: “استقالو ايه وبعدين بجيبو غيرن متل العادة بدنا كبرائهم الذين علموهم الفساد بدنا يلي من سنين طويلة قاعدين على قلبنا وعم ينهشو بلحمنا!! الصغار ما بهموني بدي رؤوس الافاعي..”.