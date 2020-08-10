متابعة بتجـــــــــــرد: علّقت الفنانة المعتزلة أمل حجازي على سبحة الإستقالات التي كرّت في اليومين الأخيرين منذ إعلان النائب مروان حمادة استقالته من مجلس النواب بعد وقوع انفجار مرفأ بيروت مساء الثلاثاء الماضي في 4 آب.
وغرّدت مبدية رأيها بالاستقالات المتتالية لنواب ووزراء، فكتبت: “استقالو ايه وبعدين بجيبو غيرن متل العادة بدنا كبرائهم الذين علموهم الفساد بدنا يلي من سنين طويلة قاعدين على قلبنا وعم ينهشو بلحمنا!! الصغار ما بهموني بدي رؤوس الافاعي..”.
كانت هذه تفاصيل خبر أمل حجازي: “بدي رؤوس الافاعي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.