صابر الرباعي: تمنيت من الله أن أصل لقلوبكم

متابعة بتجــــــــــــرد: استعاد النجم التونسى صابر الرباعى، ذكريات خطواته الأولى فث عالم الفن والغناء منذ صغره.

وأكد “الرباعي” أنه كان يحلم بأن يصبح فنانًا، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعلم في ذاك الوقت أن الحلم سوف یتحقق بفضل الله ثم فضل الجمهور، لكنه كان مؤمنًا أن الله سوف يجعله قادرًا على الوصول بصوته إلى قلوب الجمهور.

ونشر الرباعي، عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”، صورة قديمة له خلال فترة طفولته وهو يغني، أرفقها بتعليق جاء فيه: “لطالما كنت عاشِقاً للفن والغناء منذ الصغر.. كان هناك حلماً یراودنى وشغفاً لا أشعر به إلا عند وقوفى میكروفون، لم أكن أعلم فى هذا السن أن الحلم سوف یتحقق بفضل الله ثم فضلكم، ولكننى كنت أومن دايما أن الله سوف یجعلنى قادراً على الوصول بصوتى لقلوبكم”.