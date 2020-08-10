وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي بعد إصابته بجلطة في المخ

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رنا صلاح الدين - توفي منذ قليل اليوتيوبر الشهير مصطفى حفنازي، وذلك بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها ونقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة.
وأعلن مطرب الراب والفنان الشاب أحمد الشبكشي، عن وفاة مصطفى حفناوي، و قال عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "البقاء لله والدوام لله وحده والفاتحة على روح مصطفى حفناوي، في الجنة إن شاء الله يا حبيبي، مصر كلها كانت بتدعي لك وهتفضل تدعي لك".
مصطفى حفناوي
يذكر أن اليوتيوبر مصطفى الحفناوي يحظى بشعبية واسعة على منصات السوشيال ميديا قد تعرض للإصابة بسبب تشخيص طبي خاطئ مما عرضه لمضاعفات شديدة للجلطة ، رقد على إثرها في غيبوبة داخل إحدى المستشفيات.
وزاره مؤخرا بالمستشفى الفنان المصري تامر حسني.
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