محمود حميدة يكشف للمرة الأولى سرّ تخليه عن أسنانه

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر الفنان المصري محمود حميدة على حسابه الخاص في “فيسبوك” منشوراً كشف فيه عن تضحيته بتخلّيه عن سنّين من أسنانه من أجل دوره في فيلم “جنة الشياطين”.

وأكد حميدة في منشوره على كلام إحدى معجباته حول فقدانه أسنانه من أجل دوره في الفيلم، وعلّق قائلاً: “صحيح يا ناهد، بردنا كام سن كده عشان مكنش فيه إمكانيات المكياچ الي تساعدنا وقتها.. أشكرك على كلامك الجميل”.

من ناحية أخرى، يشارك النجم المصري في بطولة فيلم “الغسالة” الذي يُعرض حالياً في دور العرض، والذي حقق إيرادات جيدة وصلت إلى ثمانية ملايين جنيه في أول أيام عرضه رغم فرض نسبة إشغال على دور العرض لا تتعدى 25 في المئة من عدد المقاعد في كل دار.

‎ويشارك حميدة في بطولة الفيلم كلٌ من أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، وهو من تأليف ‏عادل ‏صليب، و‏إخراج ‏عصام عبد الحميد‎.‎