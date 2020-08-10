اليسا تتخلى عن جعجع وفرنجية لأجل أرضها وشعبها

اعلنت الفنانة اليسا تخليها عن حزب القوات اللبنانية الذي يرأسه د. سمير جعجع، وعن حزب المردة الذي يرأسه الوزير السابق سليمان فرنجية، وأكدت انتمائها لأرضها وشعبها بعدما خذلوها كلهم.

وقالت إليسا في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “أعتذر عن تأييدي أي أحد بأي يوم من الإيام حزبيًا أو سياسيًا أو حتى برئاسة الجمهورية. كلهم خذلونا والفرق إن نحن لنا الجرأة أن نعترف بالوقت غيرنا مصرّ يغمّض عيونه على الخطأ. أنا اليوم أعلن انتمائي لأرضي وشعبي فقط”.

ردة فعل اليسا أتت بعدما توقعت ان يتقدم نواب القوات وفرنجية بإستقالتهما من المجلس النيابي وهذا ما لم يحصل.

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أيضاً تغريدة إليسا أتت بعد ساعات من وصف الفنانة المعتزلة أمل حجازي لها بالغنمة والوقحة عقب نشر اليسا صورة لرئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس الحكومة حسان دياب، رئيس مجلس النواب نبيه بري والسيد حسن نصرالله وارفقتها بدعوة للتظاهر بساحة الشهداء ضدهم واستثنت باقي السياسيين.

نذكر ان اليسا سبق وشاركت في مظاهرات “ثورة 17 تشرين” التي حملت عنوان “كلن يعني كلن” أي كل السياسيين في لبنان، لكن الشعب اللبناني تفاجأ لاحقاً بتصريح لها خلال لقاء اعلامي، ترشيحها للوزير السابق سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية اللبنانية المقبلة، ما دفع بالعديد الى التساؤل، هل اليسا مع شعار “كلن يعني كلن” أو شعار “كلن يعني كلن باستثناء زعيمي”.

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