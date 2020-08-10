الجمهور ينقسم ضد نادين نجيم نسيب عقب إعلان هجرتها من لبنان

بعد إعلان الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم قرار هجرتها من بلدها لبنان مرجعه السبب لعدم احترام السلطة الشعب، خاصة بعد إصابتها في انفجار بيروت وخضوعها لعملية جراحية، انقسم متابعيها فهناك من اعترض على قرارها واعتبره تخلي عن بلدها في وقت يحتاج لشعبه، بينما اعتبره البعض الأخر قرار بلحظة غضب، ودعمها أخرون لأنها واجهت فترات صعبة.

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وغرد الجمهور ردا على تغريدتها التي نشرتها على صفحتها بموقع تويتر وقالت فيها:" من هل اللحظة من المشفى اخدت قرار، رح اترك البلد واعيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه احسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت.. بس تنقبروا انتوا تحت التراب نحنا منرجع على وطننا غير هيك، ليس له

لزوم الحكي وشكرًا".

وقال أحد المتابعين:" ردة فعلك متوقعه بعد اللي شفتيه وعشتيه.. بس احس هالقرار انولد بلحظة غضب.. وإن شاء الله تترجعين عنه.. انتوا اللي بتبقوا وهن اللي يمشوا".

وأضاف أخر:"الي حصل ليها صعب جدًا..بس في ناس حالتهم اسوء منها بكتير، وبعدين الوطن مش مكان تعيش فيه وقت الفرح والهنا فقط الوطن هو بيتك إلى بتعيش فيه وقت الهم ووقت الفرح وماتقبلش تسببه لغيرك".

وبشكل ثائر رد أحد المتابعين لها معتبرها تخلت عن وطنها:" والله يا ست نادين نحنا مش فاتحين اوتيل إنه بس على الحلوة بتكوني معه، وعايشه فيه وعلى المرة والأوقات الصعبة بتتركيه وبتفلي، وبس نرجع نظبطه

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بتجي وبتخبرينا بحبك يا، يلي بيحب وطنه بيضل فيه وبساعد وبيدافع عنه مش بيهرب، مع السلامة الافضل ما ترجعي على بلد فليتي منو بوقت لعم ينزف فيه".

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ليعترض عليه أخر:" وطن مافيه أمان ليش تعيش فيه كل انسان يدور على الأمن والأمان حتى لو خارج بلده، نادين رجعت من الموت وش باقي تنتظر منها ترفع شعارات، وتصفق ياتقول كلمة حلوة يا تصمت".

فيما أكد الكثيرون أن قرار الهجرة يفتح مجال أمام الفاسدين ليزيدوا بفسادهم، والشعب وحده من يستطيع أن يقف أمام من يعرقل حركة استقلاله:"ما حدا بيقدر يكون مكانك ولا يجرب يلي انتي مرقتي فيه حقك تاخدي هيك موقف من بعد هالمصيبة، بس اذا تركتولهم البلد بعمرهم، مارح يصيرو تحت التراب، لا ذنب بيروت ولا ذنب لبنان، وبنفس الوقت مو ذنبك، لا انتي ولا أطفال بعدهم ما شافو شي من الدنيا ..الله يكون مع هالشعب ويحميه".