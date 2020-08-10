فريق"فابريكا" يحيي حفلًا غنائيًا بساقية عبدالمنعم الصاوي

يقدم فريق فابريكا حفلًا غنائيًا جديدًا بعد غياب على خشبة مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك مساء يوم الخميس 27 أغسطس الجاري.

من المقرر أن يقدم الفريق مجموعة متنوعة من

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أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

فريق فابريكا تقوده مغنية الأوبرا السوبرانو المصرية الشهيرة الدكتورة نيفين علوبة، التى

قامت منذ سنوات بالتفكير فى تأسيس فرقة من الأصوات الشبابية الجيدة لتدخل بها مجال الغناء الاستعراضى، وهى مبادرة كان لا بد منها فى غياب هذا النوع من الشكل المعروف عالميًّا، الذى ارتبط عند الكثيرين بالأعمال الغنائية المسرحية الكبيرة.