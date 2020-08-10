حفل لبنان تبني وتعلو بالحلم.. إهداء من مصر على يوتيوب وزارة الثقافة

تضامنًا مع شعب لبنان فى انفجار مرفأ بيروت أخيرًا تبث وزارة الثقافة على قناتها باليوتيوب، فى العاشرة مساء الأربعاء 12 أغسطس، حفلاً بعنوان "لبنان تبني وتعلو بالحلم" من مؤلفات الموسيقار نصير شمة، ونظمته دار الأوبرا المصرية لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو

صلاح غباشي.

أقيم بمشاركة مجموعة من نجوم مصر والوطن العربى، هم: محمد الحلو، خالد سليم، مجد القاسم، أسماء لمنور، وسام حمدي، عادل محمود، حسين قرشى ونسرين.

أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أن بث

الحفل يأتى كرسالة رمزية تعبر عن التعاطف مع شعب لبنان وتحمل فى طياتها دعوات شعب مصر بالسلام إلى لؤلؤة الشرق، وأضافت أن تقديم الدعم بمختلف صوره لشعب لبنان، الذى سارعت إليه مختلف دول العالم يعد أحد التجليات الإنسانية التى تسهم فى مساعدة الأشقاء على تجاوز المحنة، وقدمت التعازى لأسر ضحايا الحادث المأسوى، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.