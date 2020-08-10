محمد عساف يفاجئ جمهوره بالزواج.. مَن هي العروس؟

فاجأ الفنان الفلسطيني محمد عساف جمهوره بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، وهي ريم عودة.

وأعلن عن زواج عساف، مواطنه المغني والمنتج قاسم النجار، وذلك من خلال صورة جمعتهما عبر صفحته على "فيسبوك“، حيث هنأه على الزواج السعيد معرباً عن فرحته بوجود مناسبة سعيدة في عام 2020 وسط زخم الأحداث السيئة.

وقال قاسم النجار في تعليقه: ”وأخيراً خبر حلو بالـ2020. أبارك لصديقي وأخي محمد عساف بمناسبة زواجه. بارك الله لكما وجمع بينكما على الخير والسعادة“.

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ومع إعلان الزواج، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو من حفل الزفاف، الذي قيل بحسب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه أقيم في دبي.

مَن هي زوجته؟





ريم عودة، فلسطينية من قطاع غزة وأمها دنماركية، وتبلغ من العمر 22 عاماً، وعاشت مع أسرتها في المملكة العربية السعودية، ثم انتقلت إلى الدنمارك بعد وفاة والدها، وسيقيم العروسان في الإمارات.

حفل زواج محدود