سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 10 أغسطس 2020

شهد سعر الدولار استقرارا نسبيا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين، في معظم البنوك العاملة "حكومية-خاصة" بالسوق المصري، وسط هدوء نسبي في التعاملات، وارتفع متوسط السعر بنحو قرش ليرتفع إلى 15.92 جنيه، وللبيع 16.02 جنيه، مقارنة بالأمس



وارتفع سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي المصري بنحو قرش مسجلا 15.91 جنيه للشراء 16.04 جنيه للبيع، بختام تعاملات الأمس.

وقال الجهاز المركزي المصري للتعبة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 4.2% على أساس سنوي في يوليو/تموز الماضي من 5.6% في يونيو/حزيران السابق له.

ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفع معدل التضخم الرئيسي ليبلغ 0.4% في يوليو/تموز الماضي، مقارنة مع 0.1% في يونيو/حزيران الماضي.

وبهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9%، تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.

تواجه مصر تداعيات اقتصادية وخيمة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في خسائر لقطاع السياحة الحيوي وتراجع لتدفقات النقد الأجنبي.

وبالرغم من ذلك، زاد احتياطي النقد الأجنبي خلال يوليو/تموز الماضي ليصل إلى 38.31 مليار دولار بزيادة 150 مليون دولار عن يونيو/حزيران السابق له، بحسب بيانات البنك المركزي.

وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد وصل 45.5 مليار دولار قبل أزمة "كورونا" التي أدت لخسارة احتياطي البلاد نحو 10 مليارات دولار ما بين شهري مارس/آذار ومايو/أيار الماضيين.

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وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد المصري سيسجل نموا يتراوح ما بين 2.5% و3% في العام المالي 2021/2020، بدعم من أساسيات الاقتصاد القوية للبلاد والتي ستدعمها في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة "كوفيد-19"، وفقا لما قاله بنك إتش إس بي سي، في مذكرة بحثية نشرت أمس.

أقل سعر للدولار

سجل الدولار أقل سعر صرف بالسوق المصرية عند مستوى 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري "أكبر البنوك الحكومية"، وهو السعر ذاته في بنوك، مصر، الإسكندرية، العربي الأفريقي الدولي، والتجاري الدولي CIB، التنمية الصناعية، والتعمير والإسكان

وجاء سعر العملة في بنكي بلوم، والبركة عند مستوى 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار عند مستوى 15.93 جنيه للشراء و16.03 في بنوك: المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي AIB، قناة السويس، عودة، كريدي إجريكول، المصري الخليجي، المشرق، الأهلي الكويتي، المصري لتنمية الصادرات، الشركة المصرفية العربية، وإتش اس بي سي HSBC.

أعلى سعر للدولار

وسجل بنك أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار، عند مستوى 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر صرف اليورو الأوروبي 18.73 جنيه للشراء و18.88 جنيه للبيع، أما الجنيه الإسترليني فقد سجل 20.74 جنيه للشراء و20.93 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري

سعر الريال والدرهم والدينار

استقر سعر الريال السعودي في مستهل تعاملات اليوم، عند مستوى 4.15 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

وحافظ الدرهم الإماراتي على مستواه في البنوك المصرية، مسجلا 4.30 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع.

والدينار الكويتي جاء عند مستوى 49.61 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي.