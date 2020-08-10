بحكم قضائي.. عودة “المسنين” إلى بوليوود

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن مسؤولون في القطاع السينمائي الهندي السماح لممثلي بوليوود والعاملين في السينما الهندية فوق سن 65 عامًا باستئناف المشاركة في التصوير، بعدما أبطلت محكمة هندية قيودًا مرتبطة بمكافحة وباء كوفيد 19، تحد من وجود المسنين في مواقع التصوير.

ويناضل القطاع السينمائي الأكثر غزارة في الإنتاج حول العالم من أجل النهوض، بعد التبعات السلبية المتأتية من القيود التي فرضت على تصوير مشاهد الأفلام في الأشهر الأخيرة.

غير أن القرار الصادر مؤخرًا عن محكمة في بومباي يمهد لعودة المسنين فوق سن 65 عامًا إلى العمل، ما يسمح لبعض من أشهر نجوم بوليوود، بينهم أميتاب باتشان، البالغ 77 عامًا، باستئناف العمل.

وقال الأمين العام لجمعية منتجي السينما الهنود أنيل ناغرات، في تصريحات صحافية، إن “جميع الفنانين والمخرجين والمنتجين والفنيين فوق سن 65 عامًا الذين منعوا من دخول مواقع التصوير، سيسمح لهم باستئناف العمل دون عوائق”.