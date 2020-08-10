محمد اسماعيل - القاهرة - أعادت الفنانة رانيا محمود ياسين نشر صورة قديمة تجمعها بوالدها الفنان الكبير محمود ياسين، في طفولتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام". وكتبت رانيا في تعليقها على الصورة "أبويا حبيبي ربنا يخليك لينا ولكل محبينك ويديك الصحة والعافية". جدير بالذكر أن الفنانة شهيرة طمأنت الجمهور على حالة الفنان الكبير الصحية، في مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة مساء، وأكدت أن حالته مستقرة، وتتمنى لها الثبات وألا تتدهور، ولفتت أنها ظلت لفترة طويلة لا تسمح لابنيه رانيا وعمرو بزيارته خوفا من فيروس كورونا، ضمن الاجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من المرض.

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كانت هذه تفاصيل خبر بصورة من أرشيف الذكريات.. رانيا محمود ياسين لوالدها: "حبيبي ربنا يخليك لينا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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