تراند اليوم : ابنة النجمة اللبنانية "فيروز" تكشف حقيقة وفاتها

نفت المخرجة ريما رحبانى، ابنة المطربة اللبنانية فيروز، ما تم تداوله من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة والدتها.

وقالت ريما عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لمُطلقي الإشاعات اللي بيضل عندن رغبة ونفْسْ ووَقت بكل الظروف مهما كانت سودا يفَبِركوا الخَبر ذاتو! وكأنو هوّي رغَبات أكتر ما هوّي مُجرّد إشاعات! إقتراح..شو رأيكن ما زالكن هلقد فاضيين ورايقين، تتسلّوا بهالوقائع الحقيقيّة".

وأضافت: "بَدَل ما تضلّوا تموّتونا باطلاً وزَهق بالإشاعات الرخيصة متلكُن؟.. صباح الخير والألف التالت!".

ومن وقت لآخر، تردد الشائعات حول وفاة فيروز (84 عامًا)، وكان آخرها في مايو، وذلك عبر رسالة متداولة عبر تطبيق التراسل الفوري "واتسآب".

يذكر أن آخر ظهور لفيروز كان في أبريل، عندما خرجت لكي تتلي صلاة من أجل نجاة العالم من أزمة فيروس كورونا المستجد.