"صراع العروش" يكتب أحداث الحلقة الأخيرة من "أكاديمية المظلة 2"

أثار الموسم الثاني من مسلسل الخيال العلمي The Umbrella Academy (أكاديمية المظلة) حماس الجمهور، بعد طرحه على شبكة نتفليكس مؤخراً.

وتصدّر المسلسل قائمة العروض الأكثر شعبية على شبكة نتفليكس فور طرحه؛ ليثير الجمهور نقاشات عدة حول نهايته غير المتوقعة.

وأبرز موقع "ياهو" البريطاني تفسير مؤلف العمل ستيف بلاكمان لبعض النقاط التي غابت عن ذهن الجمهور في الموسم الثاني.





مسلسل "أكاديمية المظلة" من بطولة توم هوبر وإلين بيج، ويركّز على 7 أيتام يمتلكون قوى خارقة ويتبناهم مليونير غريب الأطوار وتتفرق بهم السبل، قبل أن يلتئم شملهم مجدداً بعد وفاة الوالد بشكل غامض.

وقال بلاكمان إنه أراد أن تتضمن الحلقة الأخيرة من المسلسل جرعة لا تنتهي من الأكشن، إذ تنطلق أحداث المسلسل ببداية هادئة تتصاعد تدريجياً، وحين يظن المشاهد أنّه بلغ النهاية يُفاجأ بتضاعف جرعة الأكشن.

وكشف بلاكمان أن تصاعد الأكشن التدريجي وصولاً إلى المعركة الملحمية في آخر حلقات الموسم الثاني، كان مستمداً من حلقات مسلسله المفضل "صراع العروش".

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وأضاف: "أحب مسلسل (صراع العروش) وأشاهده طيلة الوقت، ولذلك ترك تأثيراً قوياً على المعركة الختامية بين أبطال (أكاديمية المظلة) واللجنة؛ فبدلاً من سيوف مقاتلي الدوثراكي، جاء أبطال المظلة بملابسهم الأنيقة وحقائبهم الكلاسيكية، وبدلاً من جيوش الموتى، ظهر أشرار اللجنة".

وأشار إلى أنَّ الحلقة الأخيرة تضمنت تغييراً غير مخطط له، إذ بدأ الثلج يتساقط خلال تصوير الحلقة، وهو ما لم يكن في حسبان طاقم العمل، لكنهم استمروا في التصوير خلال تساقط الثلج، واستعانوا بمؤثرات خاصة لإتمام التصوير.

وتابع: "تتضمن الحلقة الأخيرة تتمة لمعظم أبطال العمل، وتفسير لقواهم الخارقة وشخصياتهم المختلفة، ولكن رغم ذلك تفتح الحلقة الأخيرة مجالاً لمواسم جديدة قادمة، إذ تركز على مفاجأة جديدة".





وأوضح أن شخصية الأب "سير ريجينالد" ليست بشرية؛ فهو كائن فضائي كُلِف بمهمة لجمع الأبطال الخارقين في فريق خاص، ومن المتوقع -في حالة طرح موسم ثالث- أن تنكشف المزيد من التفاصيل عن شخصية "سير ريجينالد".

وأكد بلاكمان أن نتفليكس لم تؤكد بعد إذا ما كان هناك موسم ثالث للمسلسل، لكنه يرى مستقبلاً للسلسلة ويخطط من الآن لجمع شخصيات مختلفة لم يرها الجمهور سويا في الموسم الجديد، في حال تنفيذه.



