حسين الجسمي يرد على المتنمرين: نسامح ونحسن الظن كرما

بعد أن التزم الصمت لفترة طويلة ضد حملة التنمر والسخرية التي تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خرج الفنان الإماراتي حسين الجسمي عن صمته ناشرا رسالة أمل ومحبة، قوامها التسامح والسلام.

وكتب الجسمي منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلا: "صمتنا احتراما تربينا عليه.. نسامح ونحسن الظن كرما، ونتجاهل شموخا.. جميعكم نحب".





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وجاء رد الجسمي بسبب ما أثاره بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تعليقات سلبية حول تأثر بعض الدول التي غنى لها الفنان الإماراتي أو تحدث عنها ومرورها بحوادث كبرى، وآخرها لبنان الذي شهد انفجارا في مرفأ بيروت.

وسادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام بسبب حملة التنمر التي تعرض لها الجسمي، وتداول أنباء عزمه الاعتزال بعد دخوله في حالة اكتئاب.

وتم تدشين هاشتاق "#حسين_الجسمي_كلنا_نحبك" على "تويتر"، ليتصدر بقوة بأجمل عبارات الحب والدعم للفنان الإماراتي.