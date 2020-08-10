كندة علوش تستمتع بأجازتها الصيفية مع زوجها في الساحل.. شاهد

رنا صلاح الدين - سافرت الفنانة السورية كندة علوش إلى منقطة الساحل الشمالي، حيث تقضي هناك أجازتها الصيفية مع زوجها، النجم المصري عمرو يوسف وشقيقته.

عمرو نشر صورة عفوية ظهر فيها مع زوجته وشقيقته، وعلى الرغم من أن الفنان المصري ظهر في الصورة مغلق العينين، أصرّ على نشر الصورة مداعباً زوجته وشقيقته بتعليق كتب فيه: «مش مهم انا المهم انتم طالعين حلوين»، حيث تفاعل فانز عمرو مع الصورة بتعليقا غازلوا فيها النجم المصري، مؤكدين على وسامته في كل حالاته، متمنيين له ولأسرته أجازة ممتعة.

من ناحية اخرى، تستعد كندة علوش لاستئناف نشاطها الفني ببطولة مسلسل «إلا أنا»، وهو عمل يتكون من 60 حلقة، لمجموعة من القصص المتصلة المنفصلة، من تأليف يسري الفخراني، وإخراج مريم أحمدي.

فيلم «الأصليين» كان آخر أعمال كندة السينمائية، وقد شاركت في بطولته أمام منة شلبي، خالد الصاوي، ماجد الكدواني، محمد ممدوح، وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، بينما كان مسلسل «حجر جهنم» آخر أعمال كندة علوش، والذي شاركها بطولته إياد نصار، وأروى جودة، وشيرين رضا، وهو من تأليف هالة الزغندي، وإخراج حاتم علي وخالد الحجر، حيث قررت الفنانة التفرغ لأسرتها لفترة في أعقاب زواجها وانجابها.