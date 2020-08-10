حسين الجسمي يخرج عن صمته ويرد على المتنمرين

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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"الخليج 365" من بيروت: خرج الفنان الإماراتي حسين الجسمي عن صمته أخيراً، ورد على حملة التنمر والسخرية التي تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من البعض ممن إعتبروا ان غنائه لأي بلد هو نذير شؤم عليه، وآخرها لبنان الذي تعرض لإنفجار دمر نصف العاصمة الإدارية بعد غنائه له في عيد الجيش.

وكتب الجسمي تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها:“صمتنا إحتراماً تربّينا عليه، نسامح ونحسن الظن كرماً، ونتجاهل شموخاً جميعكم نحب“.



ويبدو أن الكيل طفح فهي المرة الأولى التي يرد فيها الفنان الإماراتي بشكل مباشر على المتنمرين رغم انها ليست أول مرة يتعرض فيها لحملة من هذا النوع.