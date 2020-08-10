تراند اليوم : إنجي خطاب :طيبة قلبي طلعت عيب

شاركت الفنانة انجى خطاب جمهورها بصورة جديدة لها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام “.

وعلقت انجى خطاب قائلة ” طيبه القلب طلعت عيبه فيكي يا دنيا .. معلش اديني بتعلم منك و وعد مني هتغير واعرف اعاملك بمعاملتك “.

و شاركت إنجي خطاب بمسلسل “وش تاني”، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.

وعُرض لها مؤخرًا مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من خلال حكاية “حبيبتي من تخون” وهي من بطولة طارق صبري، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، ندى عادل، مصطفى منصور، منة بدر تيسير، إنجى خطاب،ومن تأليف عمرو محمود ياسين.