فن ومشاهير

تراند اليوم : إنجي خطاب :طيبة قلبي طلعت عيب

0 نشر
Amiraali 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شاركت الفنانة انجى خطاب جمهورها بصورة جديدة لها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام “.

وعلقت انجى خطاب قائلة ” طيبه القلب طلعت عيبه فيكي يا دنيا .. معلش اديني بتعلم منك و وعد مني هتغير واعرف اعاملك بمعاملتك “.

و شاركت إنجي خطاب بمسلسل “وش تاني”، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.

وعُرض لها مؤخرًا مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من خلال حكاية “حبيبتي من تخون” وهي من بطولة طارق صبري، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، ندى عادل، مصطفى منصور، منة بدر تيسير، إنجى خطاب،ومن تأليف عمرو محمود ياسين.

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا