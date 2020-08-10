شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المذيعة رانيا أبو زيد ونائب الإذاعة تعلق: تفاجأت بالخبر ولم أستطع النطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت اليوم الأحد الإعلامية رانيا أبو زيد، المذيعة بإذاعة الأغانى داخل ماسبيرو، إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة، ولم يتم تحديد أي تفاصيل تخص تشييع الجثمان أو تلقى العزاء.

ومن جانبها علقت أمل مسعود نائب الإذاعة المصرية فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنها تفاجأت بخبر وفاة الإعلامية رانيا أبو زيد ولم تستطع النطق من شدة الصدمة، خاصة أن الراحلة فى الأربعينات من عمرها.

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وكانت المذيعة رانيا أبو زيد اعتذرت أمس عن حضور الشيفت الخاص بها في العمل بالمحطة لشعورها بدوخة وبعض الإرهاق، حسب ما أكدته فى اتصالها بزملائها للاعتذار عن عملها، لكنهم فوجئوا منذ ساعات قليلة بخبر وفاتها.

يشار إلى أن رانيا هي الشقيقة الصغرى للمذيعة الراحلة سميحة أبو زيد التي وافتها المنية قبل أعوام، نتيجة إصابتها بمرض السرطان وكانت واحدة من أفضل مذيعات قناة الفضائية المصرية.