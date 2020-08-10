شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل فى أحدث ظهور لها مع خطيبها وتامر حبيب فى الساحل الشمالى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة أمينة خليل، في صورة جديدة لها وهي تتوسط خطيبها رجل الأعمال عمر طه، والسيناريست تامر حبيب، أثناء قضائها لعطلتها الصيفية في الساحل الشمالي. وارتدت أمينة خليل في الصورة كاش مايوه باللون الأسود، بينما ارتدي خطيبها المايوه، والسيناريست تامر حبيب بقميص باللون الأبيض.



أمينة خليل في أحدث ظهور لها مع خطيبها وتامر حبيب في الساحل الشمالي

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واحتفلت الفنانة أمنية خليل، الشهر الماضي، بخطوبتها على رجل الأعمال عمر طه، في الساحل الشمالي، وسط عدد من أصدقائهم المقربين، وظهرت أمينة خليل مرتدية فستانا ستان "أوف وايت" بسيط، كما ظهر خطيبها بلوك بسيط أيضا، حيث كان الاحتفال على شاطئ البحر صباحا.