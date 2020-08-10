شكرا لقرائتكم خبر عن رامى مالك يتجول فى شوارع لندن بالدراجة الهوائية فى أحدث ظهور له.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين أحدث ظهور للنجم الأمريكي ذات الأصول المصرية رامي مالك، وهو يتجول في شوارع مدينة لندن الإنجليزية، ويقود دراجته الهوائية بمفرده.

رامي مالك يتجول في شوارع لندن بالدراجة الهوائية (1) وحرص مالك على قيادة دراجته الهوائية متخذاً جميع احتياطاته اللازمة بارتدائه للخوذة الواقية، بينما يرتدي ملابس باللون الأبيض وبنطلون باللون الأسود وحذاء باللون الأبيض.

رامي مالك يتجول في شوارع لندن بالدراجة الهوائية (2) Advertisements على جانب آخر يمتلك الممثل رامى مالك صاحب الأصول المصرية مشوارا حافلا فى عالم السينما والدراما، وتوج بالكثير من الجوائز العالمية والتى كان أهمها، جائزة الأوسكار كـ أفضل ممثل، وذلك عن دوره فى فيلم Bohemian Rhapsody، وجائزة الـ Golden Globes كـ أفضل ممثل.

رامي مالك يتجول في شوارع لندن بالدراجة الهوائية (3) وينتظر مالك طرح الفيلم المنتظر No Time To Die، الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى دانيال كريج، وكان من المقرر أن يطرح فى 10 أبريل الماضى، لكن تم تأجيله إلى 25 نوفمبر المقبل بسبب فيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رامى مالك يتجول فى شوارع لندن بالدراجة الهوائية فى أحدث ظهور له.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.