شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة على أرضية استاد القاهرة فى مباراة الأهلى وإنبى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أمير كرارة، متابعيه وجمهوره، بصورة له من أرضية ملعب استاد القاهرة، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وظهر كرارة في الصورة مع أحد أصدقائه، عقب انتهاء مباراة المارد الأحمر أمام إنبي، التي انتهت منذ قليل بفوز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، ليواصل تصدر الدوري الممتاز.

وحقق فريق الأهلي فوزاً ثميناً على أنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز..سجل محمد هاني هدف الأهلي الأول فى الدقيقة 64 وأضاف على معلول الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع في المباراة الأولى للفريقين بعد عودة بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ، وشهدت المباراة حضور مجلسي الأهلي وانبي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

Advertisements

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 52 نقطة يؤمن بهم قمة الدوري ويواصل رحلته نحو الحفاظ على لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه ، فيما يتوقف رصيد إنبي عند 25 نقطة ويبقي في المركز السابع.

بدأت المباراة بهدوء واضح من الفريقين وإنعدمت الخطورة على مرمى الفريقين بسبب الحذر الشديد من جانبهما وأن كان الأهلي الأكثر سيطرة وتهديداً لمرمى أنبي لكن دون ترجمة حقيقة لأهداف.