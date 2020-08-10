شكرا لقرائتكم خبر عن وليد منصور بعد تعافيه من كورونا: الموضوع بجد متعب وربنا يبعده عن الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المنتج وليد منصور تعافيه من فيروس كورونا المستجد، بعد 17 يوما إصابة بالفيروس، فى منشور عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك. وقال منصور: "إن شاء الله كل القادم أفضل، الحمد لله بعد 17 يوم كورونا الحمد لله نتيجة سلبية أخيرا، أنا قولت بعد ما الحمد لله ربنا وقف جنبي وقمت منها يا ريت كل الناس بجد تخلي بالها، أنا شايف الناس بقت عادي والموضوع بجد متعب جدا جدا، ربنا يبعده عن الجميع ألف حمد وشكر لله هو بجد الشافى، والحمد لله طول الفترة كنت بحاول ديما أكون متواجد علشان فيس بوك كان وسيلة تضييع وقت والواحد يطمن على كل صاحب اتصاب لا قدر لله". Advertisements

وليد منصور

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وليد منصور بعد تعافيه من كورونا: الموضوع بجد متعب وربنا يبعده عن الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.