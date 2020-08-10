شكرا لقرائتكم خبر عن داوين جونسون يعود للمصارعة من جديد ويتوسط المتأهلين للنهائيات.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم العالمي داوين جونسون، الشهير بـ "ذا روك"، في أحدث صورة له وهو يتوسط المتأهلين للتصفيات النهائية في مسابقة nbctitangames، المقرر عرضها غداً عبر شبكة قنوات NBC الأمريكية.

ونشر ذا روك، صورة له وهو يتوسط المتأهلين في مسابقة المصارعة الشهيرة، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، ليشيد بنجاح الموسم الجديد بالرغم من الأزمة الأخيرة التي عاشها المتنافسين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وفي وقت سابق، حرص أسطورة المصارعة على تلبية رغبة مدرس عبر تويتر قام كل يوم بتوجيه طلب إلى داوين جونسون من أجل إرسال رسالة لمدرسة زميلته خاصة لمدى الحب التى تكنه تلك المدرسة له، وهو الأمر الذى امتثل له ذا روك رغم مرور 70 يوماً على أول تغريدة نشرها المدرس الشاب عبر تويتر ووجهها لـ ذا روك.

ذا روك لم يكتفى بمجرد رسالة يكتبها علي تويتر وإنما قام بإرسال رسالة إليها عبر فيديو وجهه لها، أعرب فيه عن مدى شكره لها عما قدمته كمدرسة للأطفال الصغار على مدار سنوات، وذلك خلال فيديو تجاوز مدته الدقيقة.

وكان النجم العالمى داوين جونسون قد شارك متابعيه وجمهوره، خلال الفترة الأخيرة بمقطع فيديو من محاولاته مع طفلته لإقناعها بأنه صاحب الأداء الصوتي لشخصية Moana فى فيلم الأنميشن الشهير الذى عرض عام 2016