تراند اليوم : حيلة ذكية لسما المصري في قضية نشر فيديوهات مخلة

أنكرت الفنانة المصرية سما المصرى، المتهمة بالتحريض على الفسق والفجور التهم الموجهة إليها امام المحكمة، قائلة: “تليفوني كان مسروق، ومانشرتش فيديوهات مخلة”، فيما التمس محاميها أشرف ناجي، براءة موكلته أمام محكمة الاستئناف استنادًا إلى أن محكمة أول درجة خالفت أمر الإحالة وعاقبت موكلته بوقائع لم ترد بأمر الإحالة – بحسب زعمه.

واستمعت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم لأقوال سما المصرى، في استئنافها على حكم حبسها 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، حيث حضرت “سما” وسط حراسة مشددة وبارتداء الكمامة الطبية.

وحجزت المحكمة استئناف سما المصري، على حكم حبسها 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور لـ7 سبتمبر للحكم.

وكانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور، بمعاقبة سما المصرى بالحبس 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.‎