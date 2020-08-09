بعد توقف عامين.. شاروخان بدور شرفي بعمل جديد مع ديبيكا بادوكون

رنا صلاح الدين - بعد غياب لمدة عامين أخيرا سوف يظهر نجم بوليود شاروخان في دور شرفي بفيلم سينمائي جديد.

وكشفت مصادر أن شاروخان سيلعب الشخصية الأكثر بطولية في مسيرته المهنية، حيث كان يبحث عن فيلم أكشن منذ فترة.

وفي حديثه عن دور ديبيكا بادوكون، أضاف المصدر، "إنه دور غني، وهو السبب الأساسي في توقيع ديبيكا بادوكون لبطولة الفيلم".

وأضاف المصدر أيضا أن اديتيا شوبرا (منتج أفلام معروف) سيعلن عن الفيلم في الأسابيع الستة المقبلة، وقال "أديتيا شوبرا هو المنتج الوحيد الذي يمكنه الإعلان عن فيلم مع سلمان وشاروخان في نفس اليوم".

في سياق أخر، كان النجم الهندى، قدم قدم واجب العزاء بضحايا الطائرة الهندية، التي تحطمت عند هبوطها فى مطار مدينة كوزيكود، وراح ضحيتها مقتل 16 شخصا، وإصابة 123 آخرين، وكتب النجم الكبير، على صفحته الشخصية في فيسبوك "قلبى مع الركاب وأفراد الطاقم على متن رحلة الخطوط الجوية الهندية خالص التعازى لأسر الضحايا الذين فقدوا أحبائهم، أفكارنا و صلواتنا".