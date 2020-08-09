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متابعة بتجـــــــــــرد: تخلت النجمة العالمية جينيفير لورنس البالغة من العمر 29 عاماً عن شقة بنتهاوس في نيويورك، كانت قد اشترتها عام 2016 في الأصل مقابل 15.6 مليون دولار.
تقع الشقة على الجانب الشرقي العلوي من The Laurel ، وتم بيعها مقابل 9.9 مليون دولار، أما عن تفاصيل الشقة فتبلغ مساحتها 3000 قدم مربع مع تراسات خارجية من طابقين، إضافة إلى المساحات المشرقة والمتجددة الهواء بالداخل والمساحات الخارجية الجميلة المطلة على المدينة، كما يضم المكان 3 غرف نوم و5 حمامات وصالة ألعاب رياضية وحمام سباحة وساونا، وأيضاُ غرفة جلوس واسعة جميلة ومثالية، أما التراس الخارجي فهو عبارة عن الفناء الخلفي الأخضر الرائع يطل على مناظر مذهلة للمدينة ونهر هدسون.1
يذكر أن جينيفر لورنس صنفتها مجلة فوربس عام 2016 على أنها “الممثلة الأعلى أجراً في العالم” للعام الثاني على التوالي، وحققت 46 مليون دولار في 12 شهراً.
كانت هذه تفاصيل خبر جينيفر لورانس تبيع منزلها بعد 4 سنوات من شرائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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