هل تزوج ابن فيكتوريا بيكهام سرًا؟

متابعة بتجـــــــــــرد: أثارت الممثلة الأميركية نيكولا بيلتز (25 عاماً) حيرة الجمهور بعد أن لمحت إلى زواجها من بروكلين بيكهام (21 عاماً) الابن الأكبر لمصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام.

وفي التفاصيل نشرت نيكولا بيلتز صورة عبر حسابها في إنستغرام ظهرت فيها وهي تمسك بيد بروكلين الذي ارتدى خاتم زواج تقليدي الأمر الذي لفت انتباه المعجبين الذين أشاروا إلى أنهما قد تزوجا سراً.

وكان بروكلين بيكهام قد أعلن خطوبته من الممثلة نيكولا بيلتز الشهر الماضي من خلال صورة نشرها عبر إنستغرام، وعلق قائلاً: “قبل أسبوعين طلبت من صديقتي أن تتزوجني فقالت نعم.. أنا أسعد رجل في العالم، أعدك بأن أكون أفضل زوج وأفضل أب.. أحبك يا حبيبتي”.

وهنأت فيكتوريا بيكهام ابنها بروكلين بخطوبته ونشرت صورةً للعروسين عبر حسابها في إنستغرام، ووصفت الأمر بأنه أكثر الأخبار إثارة.

يشار إلى أن بروكلين بيكهام هو أكبر أبناء ديفيد وفيكتوريا بيكهام الأربعة. أما نيكولا بيلتز فهي ممثلة أميركية صاعدة شاركت في العديد من الأفلام، من أبرزها: Airbender The Last وTransformers: Age of Extinction.