“سلامتك”.. أحدث أعمال راشد الماجد الغنائية

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح الفنان السعودي راشد الماجد أحدث أعماله الفنية وهي أغنية جديدة تحمل عنوان “سلامتك” عبر قناته على موقع اليوتيوب، وهي من ألحان “سايد” وكلمات “أنور المشيري” وتوزيع “محمد صالح” ومكس وماستر “جاسم محمد” وتصميم فيديو “محمود الحسن” ومتابعة وتنسيق “حسن طالب”.

ويقول مطلع الأغنية: سلامتك وين هالغيبة

باعوك والحين متندم

رديت لي وجاتك الخيبة

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وقلبك صحى بعد ما تألم.

يذكر أن راشد الماجد كان قد طرح أغنية ولهان محققة نجاحاً واسعاً، إذ وصلت عدد المشاهدات إلى 11 مليونا و758 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر قناته على موقع يوتيوب في 10 يوليو الماضي.

كما تضامن مع أهل لبنان جراء ما حدث في بيروت يوم 4 أغسطس الجاري مغرداً عبر تويتر: “تعازينا لأهلنا في لبنان الحبيبة وندعو الله أن يتغمد موتاهم بواسع رحمته وأن يشفي الجرحى”.