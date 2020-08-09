شكرا لقرائتكم خبر عن 7 سبتمبر المقبل.. الحكم في استئناف سما المصري على قرار حبسها والان مع التفاصيل

الأحد 9 أغسطس 2020 قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، حجز استئناف الراقصة سما المصري، على حبسها لمدة 3 سنوات، وتغريمها 300 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات، لإدنتها بالتحريض على الفسق والفجور، والاعتداء على قيم المجتمع، إلى جلسة 7 سبتمبر المقبل للحكم.

وكان المستشار حماده الصاوي النائب العام، أمر بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات التي تجري معها، ونسبت لها النيابة العامة ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها على مواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

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