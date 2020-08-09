بتول عرفة: سعيدة بالمليون الأول لـ "خليها على الله" وانتظروا كليب محمد نور

أعربت المخرجة بتول عرفة عن سعادتها الكبيرة بنجاح كليب "خليها على الله" للفنان محمد سرور، والذي يعد التعاون الثاني لها مع لايف ستايل ستديوز ، والذي حقق نسبة مشاهدات تجاوزت المليون، منذ بداية عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك.

وأكدت بتول، الأحد، أنها Hرادت من خلال فكرة

الفيديو كليب بث روح التفاؤل بأن القادم أفضل، وأن لا شئ يستطيع أن يعيق تحقيق الأحلام مادام يتحلى الإنسان بالسعى و المصابرة، وهو ما جعلها تستعين ببطلة من ذوى الاحتياجات الخاصة وتعتمد ظهورها في نهاية الكليب، لتؤكد على رسالة الكليب الهادفة.

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ومن جهة أخرى أشارت إلى أنها تستعد قريباً لطرح فيديو كليب جديد للفنان محمد نور يحمل اسم "جاني في ملعبي" والذي انتهت أمس من مرحلة المونتاج استعداداً لعرضه بالقنوات الفضائية ويوتيوب، مؤكدة أنه سيكون مفاجأة لجمهور نور.

أغنية "خليها على الله" من كلمات مؤمن راجح، ألحان الدكتور مصطفى العسال، وتوزيع إلهامى دهيمه وأحمد حسام، وإخراج : بتول عرفة.