حفل غنائي لعبدالحليم حافظ في أوبرا إسكندرية

تستقبل أوبرا إسكندرية، حفلًا غنائيًا ساهرًا للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وذلك بعد انقطاع دام لأكثر من 3 أشهر لجميع الأنشطة الفنية تبعاً للإجراءات الوقائية للوقاية من وباء كورونا.

من المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس 20 أغسطس، بقيادة موسيقية

للمايسترو د.محمد الموجي، تم تقسيم سعر التذكرة إلى 3 فئات: الفئة الأولى 85 جنيهًا، الفئة الثانية 110 جنيهات، الفئة الثالثة 180 جنيهًا.

أعادت دار الأوبرا المصرية جزءًا كبيرًا

من أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد.



