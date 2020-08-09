شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوقى يحتفل بوصول كليب ضارب عليوي للمليون الأول..صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المطرب مصطفى شوقى بوصول مشاهدات احدث كليباته الغنائية "ضارب عليوي" إلى المليون الأول عبر موقع يوتيوب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام حيث كتب "مليون مشاهدة لفيديو كليب #ضارب_عليوي "النسخة الجديدة" على اليوتيوب".



مصطفى شوقى

الجدير بالذكر انه قد تم طرح نسخة جديدة من كليب "ضارب عليوى" التى ‏طرحها منذ أسبوع، بدون مشاهد الراقصة، بعد انتقاد مشاهد الراقصة التى ‏شاركته الكليب فى نسخته الأولى رغم الإشادة بالأغنية وموسيقاها إلا أن ‏الانتقادات جعلت المنتج نصر محروس يفضل تصوير نسخة أخرى من ‏الكليب.‏

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وكان شوقى، قد طرح أحدث أغنياته التى تحمل اسم "ضارب عليوى" عبر ‏موقع "يوتيوب" تزامنًا مع عيد الأضحى، والتى صورها على طريقة الفيديو ‏كليب وشاركته الراقصة ليندا، والأغنية من كلمات صابر كمال وألحان بلال ‏سرور وتوزيع جلال حمزاوى، وهذا هو نفس الفريق الذى تعاون معه فى ‏أغنية "ملطشة القلوب".‏

وكان المطرب مصطفى شوقى قد حقق نجاحًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية ‏بأغنيتى "ملطشة القلوب" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، ‏وتوزيع رامى سمير، والكليب من إخراج نصر محروس، وأغنية "وحشتوني" ‏من كلمات نصر محروس، وغناء وألحان مصطفى شوقي، وتوزيع رامى ‏سمير‎.‎