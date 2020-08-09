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شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوقى يحتفل بوصول كليب ضارب عليوي للمليون الأول..صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المطرب مصطفى شوقى بوصول مشاهدات احدث كليباته الغنائية "ضارب عليوي" إلى المليون الأول عبر موقع يوتيوب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام حيث كتب "مليون مشاهدة لفيديو كليب #ضارب_عليوي "النسخة الجديدة" على اليوتيوب".
مصطفى شوقى
الجدير بالذكر انه قد تم طرح نسخة جديدة من كليب "ضارب عليوى" التى طرحها منذ أسبوع، بدون مشاهد الراقصة، بعد انتقاد مشاهد الراقصة التى شاركته الكليب فى نسخته الأولى رغم الإشادة بالأغنية وموسيقاها إلا أن الانتقادات جعلت المنتج نصر محروس يفضل تصوير نسخة أخرى من الكليب.
وكان شوقى، قد طرح أحدث أغنياته التى تحمل اسم "ضارب عليوى" عبر موقع "يوتيوب" تزامنًا مع عيد الأضحى، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب وشاركته الراقصة ليندا، والأغنية من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع جلال حمزاوى، وهذا هو نفس الفريق الذى تعاون معه فى أغنية "ملطشة القلوب".
وكان المطرب مصطفى شوقى قد حقق نجاحًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية بأغنيتى "ملطشة القلوب" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع رامى سمير، والكليب من إخراج نصر محروس، وأغنية "وحشتوني" من كلمات نصر محروس، وغناء وألحان مصطفى شوقي، وتوزيع رامى سمير.
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