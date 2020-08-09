شكرا لقرائتكم خبر عن احمد الفيشاوى وأحمد خالد موسى فى صور جديدة من كواليس فيلم الحارث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن صور جديدة من كواليس أحدث أعماله الفنية الممثلة فى فيلم "الحارث"،حيث نشر الفيشاوى عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام الصورة، وجمعته تلك الصور مع كلاً من مخرج الفيلم احمد خالد موسي، والفنان محمد شاهين، كما علق عليها بكتابة: "الحارث قريباً".



احمد الفيشاوى

وحرص الفنان أحمد الفيشاوي على الذهاب إلى السينما مؤخراً من أجل مشاهدة فيلم "الغسالة" مثلما ظهر خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام حيث نشر فيديو، اثناء قيادته السيارة وتوجهه إلى السينما مثلما كتب في تعليقه على الفيديو كما أضاف بقوله : "أخيراً ها اتفرج على الفيلم داخل السينما".

Advertisements

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

بينما فيلم "30 مارس" ينتمى إلى نوعية السايكو دراما، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف حميد، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على رزق، وأحمد خالد صالح وعدد من ضيوف الشرف.